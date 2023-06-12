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Сегодня, 11:45

Психолог объяснила, почему летняя поездка ребенка в лагерь — хорошая идея

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
Дети играют в траве.
Фото Freepik/freepik
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Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман рассказала, почему летняя поездка ребенка в лагерь — хорошая идея. «С приходом лета многие родители сталкиваются с вопросом, как это время сделать интересным и полезным для ребенка. Один из самых привлекательных вариантов — детский лагерь», — заявила эксперт. По ее словам, это уникальная среда, способствующая развитию различных навыков, уверенности в себе и социальной адаптации.

Как отметила Юлия Керецман, отдых в летнем детском лагере развивает в ребенке независимость и самостоятельность, умение принимать решения в тех или иных жизненных ситуациях, быть ответственным за себя и свои действия, грамотно распоряжаться своим временем и заботиться о себе и своих вещах. К важным факторам психолог отнесла социальное взаимодействие, развитие навыков работы в команде и уверенности в себе. «В лагере дети разного возраста и с различными интересами. Это способствует тому, чтобы научиться решать проблемы вместе, сотрудничать, делиться и уважать друг друга. У ребенка появляется возможность пробовать новое, сталкиваться с неизвестным и преодолевать свои страхи. Каждый маленький успех в лагере будет укреплять его веру в себя и увеличивать уверенность в своих способностях», — подчеркнула Юлия Керецман.

Разнообразные активности и программы в лагере помогут ребенку приобрести новые навыки и развить интересы. «Возможно, это будут спортивные занятия, музыкальные, художественные или даже научные эксперименты. Разнообразие позволит ребенку открыть для себя новые области и возможности, обогатить свой опыт», — пояснила эксперт. Детский лагерь поможет провести ребенку время интересно и с пользой, оставит незабываемые воспоминания. «Это место, где дети могут завести крепкие дружеские связи. Вместе они будут переживать приключения, разделять радости и трудности. Это поможет осознать важность дружеских отношений — некоторые пронесут их через всю жизнь. Самое главное, лагерь помогает формировать в ребенке качества, которые пригодятся ему в будущем», — подытожила Юлия Керецман.

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