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Психолог объяснила, почему людям нравится смотреть короткие видео
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:45

2 мин.

Психолог объяснила, почему людям нравится смотреть короткие видео

Мария Задорожная
Автор
Девушка держит телефон в руках
Фото grinvalds, iStock
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Медицинский психолог Ирина Бабкина в беседе с «СЭ» заявила, что интерес людей к коротким видеороликам обусловлен психологическими факторами и особенностями восприятия информации. Просмотр таких быстрых видео позволяет мгновенно получать как информацию, так и эмоции.

«В современном мире, где каждый окружен множеством стимулов, такой контент дает возможность мгновенно переключиться. Создается эффект удовлетворения, когда зритель может за короткий период увидеть что-то интересное или забавное», — сказала эксперт.

По словам медика, короткие ролики часто используют яркие визуальные образы, юмор и неожиданные повороты сюжета, что быстро вызывает зависимость. При их просмотре активируются центры вознаграждения в мозге, что побуждает возвращаться к контенту снова и снова.

Кроме того, платформы, предлагающие короткие видеоролики, очень привлекательны по своей структуре. Они собирают информацию о пользователе и предлагают контент, который, как правило, интересен именно ему. Это приводит к тому, что многие люди начинают использовать приложения почти рефлекторно.

Также в реальной жизни человек редко сталкивается с ситуациями, когда все адаптировано под него. Обычно приходится выбирать и искать идеи самостоятельно, например, что купить в магазине или какой фильм посмотреть. В социальных сетях алгоритмы подбирают контент с учетом предпочтений конкретного человека без его усилий.

Важную роль также играют функции автоматического воспроизведения видео и бесконечной прокрутки. Они удерживают пользователя в пассивном состоянии, когда ему не требуется предпринимать никаких действий, кроме как просто прокручивать ленту. В отличие от активных занятий, таких как учеба или спорт, просмотр видеороликов требует минимальных затрат энергии.

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