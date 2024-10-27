Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог объяснила, почему происходят возрастные кризисы
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:25

1 мин.

Психолог объяснила, почему происходят возрастные кризисы

Мария Задорожная
Автор
Депрессивная девушка сидит на диване
Фото ilona titova, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Психолог Наталья Безгина в беседе с «СЭ» заявила, что в психологии выделяют три кризиса у детей и пять кризисов, происходящих в более-менее осознанном возрасте. По ее словам, они чередуются с периодами стабильности, когда у личности нет потребности в изменениях.

«Нюанс в том, что во время вашего периода стабильности кризис может проходить у вашего партнера, ребенка, родителя. Или на ваш переломный период могут наложиться проблемы в отношениях. В такие моменты может казаться, что все идет вверх дном», — добавила эксперт.

Специалист отметила, что каждый из кризисов ставит перед человеком определенную задачу, которую необходимо решить.

«Важно помнить, что любой кризис естественен. Природа позаботилась о том, чтобы вы не стояли на месте, а все время изменялись. Поэтому через кризисы проходят даже эмоционально устойчивые люди, просто у них это может быть не так заметно окружающим», — сказала Безгина.

Психолог подчеркнула, что даже если кризис проходит мягко, он все равно затрагивает внутренний мир человека. Поэтому в этот период важно не замыкаться в себе, разговаривать с родными и близкими, читать тематические материалы, а при необходимости — обращаться к специалисту.

Важно уметь справляться со&nbsp;стрессом. Как справиться с тревожностью? 3 важных совета от психолога
Психология
Новости холдинга
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Санду назвала причину введения санкций против России
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
200 ультрас атаковали поезд с фанатами в Германии
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ