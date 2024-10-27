Психолог объяснила, почему происходят возрастные кризисы

Психолог Наталья Безгина в беседе с «СЭ» заявила, что в психологии выделяют три кризиса у детей и пять кризисов, происходящих в более-менее осознанном возрасте. По ее словам, они чередуются с периодами стабильности, когда у личности нет потребности в изменениях.

«Нюанс в том, что во время вашего периода стабильности кризис может проходить у вашего партнера, ребенка, родителя. Или на ваш переломный период могут наложиться проблемы в отношениях. В такие моменты может казаться, что все идет вверх дном», — добавила эксперт.

Специалист отметила, что каждый из кризисов ставит перед человеком определенную задачу, которую необходимо решить.

«Важно помнить, что любой кризис естественен. Природа позаботилась о том, чтобы вы не стояли на месте, а все время изменялись. Поэтому через кризисы проходят даже эмоционально устойчивые люди, просто у них это может быть не так заметно окружающим», — сказала Безгина.



Психолог подчеркнула, что даже если кризис проходит мягко, он все равно затрагивает внутренний мир человека. Поэтому в этот период важно не замыкаться в себе, разговаривать с родными и близкими, читать тематические материалы, а при необходимости — обращаться к специалисту.