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Психолог объяснила, почему возникает испанский стыд
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

1 мин.

Психолог объяснила, почему возникает испанский стыд

Мария Маковей
Автор
Женщина закрыла лицо руками
Фото ymuratdeniz/istockphoto.com
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Психолог, психотерапевт Марина Гринвальд считает, что такой феномен, как испанский стыд, можно отнести к спектру эмпатических реакций. По ее словам, в психологии существует понятие «эмпатическое смущение» — это состояние, когда человеку неловко от чужих постыдных действий.

Эксперт в беседе с «СЭ» подчеркнула, что эта черта развилась в ходе эволюции, потому что долгое время жизнь людей зависела от того, насколько хорошо они понимают друг друга. Со временем мозг научился считывать и проживать чужие эмоции.

«Единственное исключение — люди с тревожным типом личности или тревожным расстройством. Для них этот феномен станет мучительным, бесконечно долгим и тягостным испытанием», — отметила психолог.

Гринвальд добавила, что такие люди неадекватно реагируют на ситуацию, не выдерживают нервное напряжение и даже могут проявить агрессию.

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