Психолог ответила, влияет ли внешнее сходство партнеров на отношения

Медицинский психолог Ирина Бабкина в беседес «СЭ» отметила, что не существует ни одного научного доказательства, что у внешне похожих партнеров складываются гармоничные и счастливые отношения.

Все дело в том, что для создания крепких и долгих отношений необходим баланс между разделением общих взглядов и сохранностью собственной личности. Парам, которые «сливаются воедино», в дальнейшем будет сложно сохранить коммуникацию друг с другом.

Бабкина подчеркнула, что долгие и счастливые отношения строятся между людьми, которые достигают идеального уровня близости и взаимопонимания.

«Поэтому не стоит считать, что внешнее сходство — это гарант крепкого брака и долгой совместной жизни. В отношениях важно уметь слышать, понимать партнера, не только с ним говорить, но и договариваться, прислушиваться к его мнению», — подытожила психолог.