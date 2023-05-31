Психолог рассказал, что такое эмоциональный интеллект и как его прокачать

Психолог, тренер эмоциональной саморегуляции Максим Садовой рассказал «СЭ», что такое эмоциональный интеллект и как его прокачать. «Эмоциональный интеллект — это показатель социальной и психологической гибкости человека. Он определяет, насколько успешно мы взаимодействуем с другими людьми, как воспринимаем их эмоции, как на них реагируем. Насколько хорошо умеем управлять своими реакциями», — пояснил эксперт.

Благодаря способности понимать, управлять и эффективно использовать эмоции, можно значительно улучшить свою жизнь и отношения с окружающими, достичь желаемого. Один из ключевых аспектов эмоционального интеллекта — эмпатия или способность понимать и разделять чувства других людей. «Когда мы способны понять, что чувствует другой человек, и ответить на его эмоции так, чтобы это было уместно и полезно, нам легче установить доверие и более глубокую эмоциональную связь», — подчеркнул Максим Садовой.

Другой важный аспект, определяющий наше благополучие и эффективность общения — способность управлять своими эмоциями здоровым и продуктивным образом. «Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта часто более успешны в карьере, бизнесе и личной жизни, поскольку они лучше ориентируются в отношениях. Они действуют максимально осознанно и экологично, что дает огромное конкурентное преимущество и выделяет их среди остальных», — отметил психолог.

Развить и улучшить эмоциональный интеллект, по словам Максима Садового, помогут различные практики осознанности (мыслей, эмоций и всего окружения, их контроль), самоанализ (размышления о своих эмоциях, мыслях и поведении, выявление того, что требует улучшения), обратная связь от других (чтобы понять, как наши эмоции и поведение воспринимаются другими), а также обучение навыкам активного слушания (чтобы улучшить эмпатию и социальные навыки).

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