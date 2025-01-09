Психолог рассказал, как избежать стресса на работе после новогодних праздников

Психолог Станислав Самбурский рассказал «СЭ», как избежать стресса после новогодних праздников. По его словам, длительный отдых может привести к физическому и умственному «отстранению» от работы. Человек отвыкает от рабочих обязанностей, поэтому ему после отпуска сложно перестроиться и войти в привычный режим. У некоторых и вовсе появляется сильное желание уволиться, что приводит к стрессу. Чтобы его избежать, эксперт рекомендует дать себе время на адаптацию к режиму, брать более простые задачи.

«Начните работу с самого важного и срочного, а потом постепенно увеличивайте нагрузку и включайте в график более серьезные проекты. Не пытайтесь сразу вернуться к прежнему уровню продуктивности, дайте себе возможность постепенно прогрессировать», — сказал Станислав.



Кроме того, специалист советует прислушиваться к ощущениям и не игнорировать сигналы усталости.



«Если вы чувствуете, что вам нужен дополнительный отдых, не стесняйтесь попросить у руководителя несколько дней поработать удаленно», — подытожил психолог.