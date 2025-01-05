Психолог рассказал, как справиться со стрессом на фоне финансовых проблем

В беседе с «Лентой.ру» клинический психолог, психотерапевт Марк Краснощеков сообщил, что в новогоднее время люди могут испытывать сложности в денежном плане. Их ждут множество хлопот, к тому же надо спланировать бюджет на жизнь после праздников. Все это вызывает стресс у человека.

Чтобы справиться со стрессом на фоне материальных проблем, эксперт посоветовал использовать несколько техник. Например дыхание «по квадрату».

«4 секунды делаем вдох, 4 секунды делаем паузу, затем 4 секунды выдыхаем воздух и, наконец, 4 секунды снова делаем паузу перед новым циклом дыхания. Такую технику лучше делать не менее 2 минут», — сказал специалист.

Также в стрессовых условиях он порекомендовал попробовать перезагрузиться или отвлечься. Поможет упражнение «5-4-3-2-1».

«Оно заключается в том, чтобы молча или вслух перечислить 5 вещей, которые вы видите, 4 вещи, которые можете потрогать, 3 вещи, которые можете услышать, 2 вещи, которые можете понюхать и одну вещь, которую можете попробовать на вкус», — добавил Краснощеков.

Если стресс связан с проблемами в принятии решений, следует попробовать упражнение «квадрат Декарта». Необходимо взять ручку и листок бумаги, и поделить его на 4 части. В верхней левой части написать вопрос «Что я получу, если это произойдет?» и ответить на него. В верхней правой части — «Что я получу, если это не произойдет?», а в нижней левой части — «Что я потеряю, если это не произойдет?». В нижней правой части обозначается вопрос «Что я потеряю, если это не произойдет?». Затем анализируются ответы и принимается решение.

Можно использовать похожее упражнение — «матрицу Эйзенхауэра». Оно поможет определить приоритетность и срочность дел, добавил психолог. Для него тоже нужно поделить лист на 4 части.

«В верхней левой части пишем то, что важно и срочно надо сделать; в верхней правой части пишем то, что важно, но не срочно; в нижней левой части — неважно, но срочно; в нижней правой части — неважно и не срочно. Таким образом, вы сможете выстроить дела по приоритетам и понять, что нужно сделать самим, а что можно делегировать другим людям», — заключил психотерапевт.