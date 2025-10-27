Видео
Психолог рассказала, что делать, если ребенок плохо закончил четверть
Хобби и развлечения

27 октября, 18:15

3 мин.

Психолог рассказала, что делать, если ребенок плохо закончил четверть

Мария Задорожная
Автор
Девочка учится
Фото freepik, Freepik

Учебный год — сложное время для родителей. Особенно для тех, кто привык все держать под контролем. Дневник с тройками, а то и парой двоек за четверть способен вызвать у мамы или папы целый спектр эмоций: злость, тревогу, чувство вины и даже стыд. Эксклюзивно для «СЭ» психолог и телесно-ориентированный терапевт Гульнара Тайчинова рассказала, как не сорваться на ребенке из-за неудачного окончания четверти.

По ее словам, разговор на пике эмоций не поможет выстроить продуктивный диалог. Когда ребенок не успевает в школе, родители часто воспринимают это как личную неудачу, как будто плохие отметки означают «я плохой родитель». Для кого-то это история из детства, когда стыдили за оценки и приводили в пример отличников. Для других — страх, что ребенок не сможет потом поступить в институт и устроиться в жизни. Эти чувства мешают увидеть, что на самом деле стоит за двойками.

«Низкая успеваемость редко связана с леностью или глупостью ребенка. Главные причины — усталость, потеря мотивации, неуверенность в себе или сложности с вниманием и памятью.

Иногда ребенок просто не справляется с нагрузкой, а взрослые этого не замечают. Бывает, что ему скучно: программа кажется однообразной, нет интереса к предмету. А если у ребенка конфликт в классе, то ему вовсе становится не до учебы.

В любом случае «плохие» оценки — сигнал, что ему нужна помощь, а не наказание», — отметила эксперт.

Прежде всего, специалист советует остановить внутреннего критика. Напомнить себе: это просто отметки. Они отражают не личность ребенка, а его состояние. Если вы действительно хотите помочь ему, сначала выслушайте. Начните разговор спокойно, без упреков:

  • Расскажи, как у тебя дела в школе?
  • Что дается легко, а с чем трудности?
  • Я заметила, что в этот раз оценки ниже. Хочу понять, почему. Может, нужна помощь?

«Такие вопросы не вызывают защитной реакции, сопротивления и помогают ребенку искренне поделиться своими сложностями. Если он не готов говорить, дайте ему время. Детям важно почувствовать, что вы на их стороне, и тогда они сами идут на контакт», — сказала Тайчинова.

Если вы выяснили причины неуспеваемости, ищите решение вместе:

  • если проблема в мотивации, попробуйте показать, зачем нужны знания, как они связаны с реальной жизнью. Расскажите свою историю, личный пример убеждает лучше общих фраз.
  • если сложности с собранностью, мягко помогите выстроить режим. Например, составьте расписание дня и повесьте на видном месте. Пусть ребенок отмечает в нем выполненные дела и получает вечером поощрение.
  • если ребенок не уверен в себе, поддержите его, помогите найти и развивать сильные стороны, будь то математика, спорт или творчество.
  • если есть конфликты в классе, буллинг, защищайте своего ребенка, одному ему не справиться. Обязательно поговорите с педагогами и школьным психологом, примите все меры по исправлению ситуации.
  • если действительно есть проблемы с вниманием, памятью, обратитесь к психологу или неврологу. Они проведут тесты, подскажут как заниматься, если нужно, назначат медикаментозную поддержку.

«Не превращайте учебу в поле боя. Ребенок может забыть таблицу умножения, но надолго запомнит, как вы ругали его за ошибки. Поддержка родителей формирует уверенность, с которой ребенок пойдет во взрослую жизнь. Если в дневнике одни тройки, начните с самого важного шага — обнимите его. Все остальное решаемо», — подытожила психолог.

Психолог рассказала, как подготовить ребенка к появлению младшего брата или сестры

1
Психология
  • Berkut-7

    Самое главное понять кто твой ребёнок по складу характера, гуманитарий или математик , и делать упор на что-то одно, не надо из ребёнка пытаться растить Эйнштейна и заставлять физику учить на 5 ку , если он даже с трудом на 3 ку тянет и не переваривает её, пусть будет тройка и вообще он ни о какйо физике не думает, пусть занимается литературой , историей , иностранным языком, если он склонен к этому вот выделите ему 4 предмета и пусть ниже 4ки по ним не опускается, а алгебра , геометрия и химия ему и не нужны будут по жизни, зачем его мучить и заставлять его учить это , если он это не переваривает на подсознательнмо уровне , ну не нравится ему алгебра , его мучают формулы и цифры , ну и оставьте его в покое , 3 ку для аттестата он и так получит , если конечо совсем не тупой .

    27.10.2025