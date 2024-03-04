Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог рассказала, что взять с собой в путешествие на машине с детьми
Хобби и развлечения

4 марта, 14:30

1 мин.

Психолог рассказала, что взять с собой в путешествие на машине с детьми

Мария Маковей
Автор
Ребенок в машине.
Фото LuckyBusiness/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Психолог Лилия Шувалова советует родителям, которые едут в путешествие на машине вместе с детьми, взять с собой их любимые игрушки, еду и дорожный горшок.

Так, при выборе игрушек эксперт рекомендует ориентироваться на интересы ребенка и его возраст, а не на собственные предположения. Например, для малышей может подойти книга с картинками, а вот детей постарше от чтения может укачать.

«Если нет возможности совершить остановку в дороге, то стоит взять с собой игрушки, которые помогут ребенку удовлетворить сенсорный голод, возникший в результате невозможности двигаться. Подойдут, например, куклы, которые могут вибрировать или пульсировать», — объяснила психолог.

Также специалист не советует брать с собой игрушки, которые издают громкие звуки. Они будут отвлекать водителя от дороги, что может привести к аварийной ситуации.


Кроме того, не следует забывать про главное дорожное развлечение детей — еду. Можно взять несколько перекусов: крекеры, порезанные фрукты, хлебцы, пюре в пакетиках. Для безопасности лучше приобрести специальный столик и силиконовый фартучек. Также нужно следить за тем, чтобы ребенок не подавился, пишет «СЭ».

«Полезным аксессуаром для малышей станет дорожный горшок. Можно выбрать компактную складную модель», — заключила психолог.

Как вернуться к&nbsp;тренировкам после перерыва. Как вернуться к тренировкам после долгого перерыва: советы фитнес-тренера
Психология
Советы и рекомендации
1
Обсудить
Новости холдинга
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Эксперты рассказали, как детские травмы влияют на жизнь человека