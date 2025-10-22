Психолог рассказала, действительно ли тру-крайм-подкасты лечат бессонницу

Газета The Guardian опубликовала историю парня, который страдал бессонницей. Он годами не мог уснуть без лекарств, пробовал травяные чаи, гипнозы и даже методы армии США, пока не прослушал мрачный тру-крайм-подкаст. Рохан Сатьямурти признался, что ему ничто не помогло так расслабиться, как подкасты про преступников.

«Только на следующее утро я понял, что так увлекся своей американской историей ужасов, что уснул, даже не заметив этого», — сказал Рохан.

Эксклюзивно для «СЭ» клинический психолог Юлия Королева рассказала, действительно ли тру-крайм-подкасты помогают успокоиться и положительно влияют на сон.

Тру-крайм представляет собой уникальный жанр, позволяющий погрузиться в мир преступлений, включает достаточно мрачные подкасты и специфическую литературу. Звучит противоречиво, что этот жанр способен помогать расслабиться и уснуть. Тем не менее с точки зрения психологии это явление вполне объяснимо, сказала эксперт.

По ее словам, прослушивание мрачных историй позволяет сознанию временно отвлечься от мыслей о том, что не уснуть, от текущих забот и тревог и направить фокус внимания на альтернативную вселенную с ее собственным набором событий. Смена фокусировки помогает уменьшить тревожность и подготовить сознание к процессу засыпания. Мозг ограниченно способен обрабатывать информацию. Когда мы увлечены подкастом или книгой, мы пытаемся построить визуализацию событий и попытки предсказать дальнейшее развитие сюжета. Человек на время забывает о своих проблемах.

«Помните, как в детстве перед сном нам читали книжки на ночь? Чтение или прослушивание аудиокниг, в том числе и тру-крайм, становится частью ритуала перед сном. Подобные закономерности хорошо известны в психологии сна, где важность соблюдения распорядка ложится в программы коррекции бессонницы», — добавила специалист.

Также часто тру-крайм-подкасты имеют монотонный, размеренный, иногда даже занудливый тон и голос, который располагает к релаксации. Медленно развивающийся сюжет, отсутствие резких скачков и неожиданных поворотов позволяет мыслям медленно растворяться, способствуя наступлению сна. Столкновение с мрачными историями вызывает сильные эмоции: страх, тревогу, напряжение. Так как человек осознает, что ситуация происходит не в его реальности, появляется иллюзия контроля над собственными эмоциями. Происходит эмоциональная разрядка, а после завершения истории — облегчение и спокойствие, что создает благоприятные условия для сна.

Еще эксперт предложила рассмотреть физиологическое воздействие страха. Он активизирует симпатическую нервную систему, вызывая реакцию «бей или беги». Однако угроза является воображаемой, эта реакция быстро угасает, оставляя в организме состояние расслабленности.

«Многие люди начинают использовать тру-крайм или фильмы ужасов, чтение мрачной литературы как средство психологической разгрузки. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека, так как чрезмерное увлечение такими источниками может привести к обратному эффекту — увеличению тревожности и ухудшению состояния, а также иметь негативные последствия для психического здоровья», — отметила Королева.

Постоянное прослушивание жестоких историй, столкновение в них с травмирующими ситуациями способно усиливать тревожность и вызывать симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), особенно у людей с предрасположенностью к тревожности, депрессивным состояниям, опытом травмы. Особенную осторожность следует проявлять детям и подросткам, чья нервная система еще недостаточно зрелая для адекватной переработки негативного опыта.

«Долгосрочное восприятие негативной информации может формировать искаженное представление о мире, человек может начать бояться окружающей среды, что может привести к социальной изоляции. Состояние повышенной возбудимости истощает нервную систему, могут возникать проблемы с памятью, концентрацией внимания, принятием решений. Формируется привычка, которая заменяет здоровые способы преодоления трудностей и обработки эмоций», — подытожила психолог.