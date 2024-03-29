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Психолог рассказала, к чему приводят отношения на расстоянии
Хобби и развлечения

29 марта, 21:30

1 мин.

Психолог рассказала, к чему приводят отношения на расстоянии

Мария Маковей
Автор
Девушка разговаривает с парнем по видеосвязи
Фото Hispanolistic/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» психолог Наталья Безгина заявила, что партнеры, находящиеся на расстоянии друг от друга, хотят выглядеть более привлекательными. Каждый из них начинает жить в иллюзорном мире, отношения становятся «придуманными».

Поэтому эксперт рекомендует физически находиться вместе, например, жить в одном пространстве, чтобы приспособиться, узнать друг друга в реальном мире.

«Проводите вместе время по-разному, найдите общее занятие. Учитесь фокусироваться друг на друге в окружении родственников или детей. Часто дети требуют много внимания, и пара, даже находясь в одной квартире, не видит и не слышит друг друга», — добавила психолог.

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