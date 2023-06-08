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Сегодня, 18:00

Психолог рассказала, как научиться преодолевать трудности без стресса

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Остановить проблемы.
Фото Freepik/freepik
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Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книг Татьяна Василькова рассказала «СЭ», как научиться преодолевать трудности без стресса. «Важно понять, что трудности нужны, чтобы быть счастливым: каждый раз справляясь с ними, побеждая, человек по-настоящему счастлив. При этом победы могут быть разными: поступил в университет, выиграл в споре, покрыл ипотеку, вышла замуж или элементарно — выспался за долгое время», — пояснила специалист. По ее словам, трудности стоит воспринимать как способ чаще быть счастливым.

В самом слове «трудности» заложен негативный окрас. Поэтому Татьяна Василькова, порекомендовала не бояться их, а переименовать в «приключения». Не стоит жить в страхах и негативе, лучше быть готовым и ждать очередных приключений: в любом случае, они случатся, а вы с ними справитесь. «Большие победы состоят из множества малых. Каждый шаг — это всегда усилие. В трудностях смысл жизни, пока они есть — мы живем. Открывая глаза утром, лучше подумайте о том, какие приключения сегодня вам подарит жизнь», — резюмировала эксперт.

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Психология
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