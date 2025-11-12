Видео
Психолог рассказала, как пережить неудачу на работе
Хобби и развлечения

12 ноября, 18:35

2 мин.

Психолог рассказала, как пережить неудачу на работе

Мария Задорожная
Автор
Девушка переживает из-за неудачи на работе
Фото Freepik

Неудача — временная остановка на пути к успеху и случается даже с самыми успешными людьми. Потеря мотивации после невыполнения годового плана на работе ситуация преодолимая, если следовать рекомендациям. Эксклюзивно для «СЭ» клинический психолог Юлия Королева рассказала, как справиться с неудачами на работе.

«Недостижение поставленной цели, особенно крупной, может вызвать негативные эмоции, снизить веру в собственные способности, повлиять на дальнейшее развитие карьеры», — сказала эксперт.

Чтобы сохранить мотивацию, ориентируйтесь на достижения, концентрируйтесь на преимуществах, восстановите интерес к плану работы. Замените негативный внутренний диалог на позитивные утверждения: «Я обязательно справлюсь в следующий раз», и непременно концентрируйтесь на долгосрочной перспективе. Это поможет сосредоточиться на поиске решений, а не на поражении.

Чтобы пережить неудачу, психолог советует следовать ряду шагов. Первое — принять ее. Принятие — это важный аспект личного и профессионального роста. Взгляните на ситуацию трезво и честно оцените свое участие в событии. Даже если причина неудачи частично лежит вне вашего контроля, признайте свою роль в случившемся, объективно оцените вклад внешних факторов и ваших личных действий.

Шаг второй — рефлексия. Неудача — это зона вашего дальнейшего роста, это шанс научиться чему-то новому. Этот опыт — ценный ресурс, который может помочь осознать сильные стороны. Проведите тщательный разбор произошедшего, выявите моменты, где вы могли ошибиться, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.

Шаг третий — план. Составьте четкий план действий на ближайшие три месяца. Поставьте выполнимую цель в соответствии с вашими ресурсами. Четко сформулируйте задачи, которые позволят вам ощутить прогресс и будут мотивировать идти дальше.

Шаг четвертый — команда. Обратитесь к руководителю, поделитесь своими планами, обсудите итоги и перспективы. Предложите помощь коллегам и используйте их опыт. Вместе проанализируйте ситуацию:

  • почему не получилось выполнить годовой план?
  • возможно цель была завышена?
  • были ли объективные причины, препятствующие выполнению плана?
  • что можно было сделать лучше?

Шаг пятый — настрой. Нормально испытывать негативные эмоции, главное не позволять им затянуть вас надолго. Для этого вспомните прошлые успехи, похвалите себя за них, найдите тех, кто в вас верит и поддерживает в стремлении двигаться вперед. Используйте опыт неудачи, чтобы вырасти профессионально, получить новые знания и навыки, которые помогут добиться успеха в следующий раз.

