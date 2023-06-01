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Сегодня, 18:30

Психолог рассказала, как пережить расставание и начать новую жизнь

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Разрыв отношений картинки.
Фото Freepik/freepik
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Специалист центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова рассказала «СЭ», как пережить расставание и начать новую жизнь. «Расставание — почти всегда трагедия. Теряется чувство безопасности, кажется, что вы в тупике. Возникает отрицание и надежда, что все можно вернуть. В первое время это как способ пережить расставание», — пояснила эксперт. По ее словам, не нужно избегать реальности — лучше дать себе столько времени, сколько потребуется.

Для многих расставание — болезненный этап, ужасные картины предстоящего самостоятельного будущего, иногда это разрыв шаблона созависимых отношений и что «настоящая любовь стерпит все». Ощущение опустошенности, ухудшение настроения, потеря ориентиров в жизни, нежелание что-либо делать, совершать движения в общем, ощущение тоски — все это нормально в такой момент. «Конечно, страшнее тому, кого бросают, ведь он этого решения не принимал. Отсюда отрицание, гнев, обиды и боль. С этими чувствами нужно побыть, нужно разобраться в них, принять. Можно плакать, жалеть себя, выражать свою боль через творчество, делать все, чтобы эти чувства нашли выход», — посоветовала Евгения Морозова. Отказ от этих чувств, по ее словам, может привести к бессознательным страхам и избеганию новых отношений, к проецированию старых обид на нового партнера. «Бессмысленно разыгрывать трагедию, когда приходит осознание, что отношения действительно закончились. Переживайте расставание, продолжая заниматься своими делами: карьера, решение жизненных проблем, развитие, новые цели. Чтобы оставаться в здравом уме, осваивайте свое нынешнее положение, постепенно привыкая к новому образу жизни», — пояснила психолог.

Среди способов пережить расставание: поддержка родных или друзей, смена обстановки (отпуск, путешествие). «А кому-то нужно закрыться дома, укутаться в плед и смотреть любимые сериалы наедине с самим собой. Слушайте свое сердце — ему виднее. Разные люди переживают расставание по-разному. Вы можете оправиться уже через несколько дней, а может понадобиться и несколько месяцев», — предупредила Евгения Морозова.

В случае, если состояние в течение долгого времени не приходит в норму или, наоборот, ухудшается — нужно обязательно обратиться за помощью к специалистам (психологу или психиатру). Если игнорировать процесс, может возникнуть клиническая депрессия, резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали о признаках токсичных отношений.

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Психология
Советы и рекомендации
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