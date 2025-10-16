Психолог рассказала, как подготовить ребенка к появлению младшего брата или сестры

Появление малыша — большая радость для родителей. Но не всегда для старшего ребенка. Он жил в мире, где мама и папа были только его. Все внимание, забота, нежность — полностью в его распоряжении. И вдруг — кто-то новый, как ему кажется, вторгается в его привычный уклад жизни, «забирает» маму и папу, время с ними, их любовь. Для взрослого это радостное событие, а для ребенка скорее стресс, угроза стабильности. Чтобы это событие стало радостью и для первенца — его нужно подготовить. Эксклюзивно для «СЭ» семейный психолог Галина Рейнталь рассказала, как это сделать.

«Говорите открыто и вовремя. Не сообщайте о беременности мимоходом, между делом. Выберите спокойный момент, когда у вас будет время поговорить. Лучше не перед сном — дайте ребенку возможность переварить новость. Расскажите, что в вашей семье скоро появится малыш, и что это радостное событие касается всех — вы теперь будете вместе ждать и готовиться», — сказала эксперт.

Не стоит назначать ребенка «помощником» заранее. Это частая ошибка родителей — заранее давать ребенку роль «няни». Он не знает, что значит «помогать с малышом», не понимает, что от него ждут. Это вызывает тревогу и внутренний протест.

Также лучше рассказать ребенку честно, что изменится привычный уклад жизни. Объясните, что малыш поначалу будет много спать и плакать, что с ним нельзя будет играть как с куклой. Что ему нужно время, чтобы подрасти.

Важно говорить не только про трудности, но и про то, что вы все так же останетесь рядом со старшим, будете находить время побыть только с ним.

«Вовлекайте ребенка в подготовку. Пусть помогает выбирать игрушки, одежду, кроватку. Это создает ощущение сопричастности: «это и мой малыш тоже». Тогда появление брата или сестры воспринимается не как вторжение, а как общее дело», — добавила специалист.

Важно подготовиться к детским реакциям. Старшие дети поначалу могут быть воодушевлены новостью, а потом — встревожены. Могут появиться вопросы вроде: «Ты теперь меня меньше любишь?», «А со мной ты будешь играть?».

Иногда дети даже начинают вести себя «по-малышковому» — требуют внимания, говорят как младенцы. Не ругайте их за это. Так ребенок проживает внутренние изменения и защищает свое место в семье, подытожила психолог.