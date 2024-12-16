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Психолог рассказала, как полюбить себя
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:40

1 мин.

Психолог рассказала, как полюбить себя

Диана Туманян
Автор
Девушка обнимает себя
Фото shurkin_son, iStock
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В беседе с «СЭ» психолог Надежда Пожарова рассказала, как полюбить себя. По ее словам, человек, который не сумел полюбить себя часто сталкивается с конфликтами и претензиями к окружающим людям, судьбе и миру. Он чувствует себя плохо и приходит к неустойчивому психологическому состоянию. Также важным элементом становится страх, он одолевает организм.

Психолог отметила, что человек, который не любит себя, не сможет раскрыть собственные таланты. Он не действует во благо своего развития. Из-за этого состояния появляется страх, который не дает возможности преодолеть «стену» препятствия и действовать.

Справиться со страхом можно с помощью последовательных шагов. Необходимо проанализировать негативные убеждения и самостоятельно осилить трудности и задачи в теме любви к себе. Однако Надежда рекомендует при сложностях в работе над собой обратиться к психологу.

«Терапия очень помогает заметить и узнать себя, научиться видеть свою личность честно, со всеми теневыми аспектами, сильными и слабыми сторонами», — сказала эксперт.

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