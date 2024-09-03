Психолог рассказала, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

Медицинский психолог Ирина Бабкина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как помочь первокласснику адаптироваться к школе.

По ее словам, в среднем адаптационный период у новоиспеченных школьников длится 2-2,5 месяца. И первое, что нужно сделать — это наладить режим дня. Так первокласснику необходимо спать не меньше 9 часов в сутки. Поэтому нужно определить четкое время подъема и отхода ко сну.

«После занятий в школе важно хотя бы 40 минут уделить прогулке на свежем воздухе. Потом уже заниматься домашним заданием и готовиться к следующему школьному дню», — добавила эксперт.

Нужно проводить с ребенком беседы, спрашивать, как прошел день, что было на уроках. Объяснить ему, что в случае плохого самочувствия следует сказать об этом учителю. Также донести до ребенка несколько простых истин:

не нужно бояться просить помощи у других;

если что-то не понял, скажи об этом учителю и попроси объяснить еще раз;

обижать других — плохо;

учеба важна для дальнейшего будущего;

сравнивать себя с другими не стоит.

«Обязательно объясните ребенку, что допускать ошибки — это нормально. Можете привести примеры из собственной жизни. Скажите ему, что любые недочеты и недопонимания вы исправите вместе», — сказала психолог.

Кроме того, Бабкина советует рассказать ребенку о нормах поведения в обществе. Что необходимо здороваться со старшими, другими детьми, вести себя спокойно на уроках, не выкрикивать ответы и соблюдать дисциплину в классе.