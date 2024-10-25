Психолог рассказала, как понять, что в отношениях нарушены границы

В беседе с «СЭ» клинический психолог Милана Погорелова отметила, что нарушение границ в отношениях чаще всего происходит незаметно. Человек может испытывать чувство неясного дискомфорта, но не понимать его причин. Поэтому эксперт выделила несколько признаков, которые помогут понять, что личные границы в отношениях под угрозой.

Так чувство постоянной подавленности и усталости может указывать на нарушение границ, ведь в здоровых отношениях человек не чувствует себя морально истощенным.

«Если вам часто кажется, что вы повинны за свои потребности или желания, это может указывать на нарушение границ. Здоровые отношения не должны заставлять вас чувствовать, что вы ущемляете чьи-то права, когда стремитесь удовлетворить свои собственные нужды», — добавила специалист.

На нарушение границ в отношениях может указывать и принятие решений партнером без участия другого. В здоровой паре влюбленные идут на компромиссы и заранее обсуждают важные вопросы вместе.

«Если вы начали терять ощущение собственного «я» и перестали быть уверенными в своих желаниях и предпочтениях, это может указывать на то, что ваши границы постоянно нарушаются. Настоящие партнеры должны поддерживать вас, а не затмевать вашу индивидуальность», — отметила Погорелова.



Кроме того, к признакам нарушения границ в отношениях психолог отнесла отсутствие уважения к личному времени и пространству партнера, постоянный контроль и частые конфликты.