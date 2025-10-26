Психолог рассказала, как проявляется пассивная агрессия

Эксклюзивно для «СЭ» психолог Светлана Воропаева рассказала, как проявляется пассивная агрессия. По ее словам, чтобы разобраться в вопросе, необходимо научиться отличать гнев от агрессии, случайность от целенаправленных действий.

«Гнев и агрессия — не синонимы. Злость, гнев — это чувства. Одно из позитивных свойств данных чувств: мобилизация энергии человека для достижения какой-либо цели или самозащиты. Например, чтобы уйти оттуда, где человеку плохо, нужны силы. Гнев может дать их, и человек избежит неприятностей. Избавиться от злости невозможно. Злость базовое чувство, заложенное природой», — сказала эксперт.

Агрессия — это не чувство, а поведение, направленное на причинение какого-либо вреда. Когда человек идет по дороге в своих мыслях и сталкивается с другим человеком, причиняя тому боль — это случайность. В данном случае изначально не было злого умысла, поэтому ситуация не может трактоваться как агрессивная. Если человек целенаправленно прошел так, чтобы задеть другого — это уже агрессивный акт, провокация, которая может повлечь за собой словесный конфликт или драку.

Хотят того люди или нет, они будут злиться, однако в идеале и при должных навыках, они могут выбирать, быть им агрессивными в той или иной ситуации, или нет.

«При прямой, нескрываемой агрессии есть шансы избежать столкновения, либо подготовиться к нему. Минус скрытой агрессии в том, что осознание того, что человеку навредили, приходит к нему только по факту. Иногда крайне сложно отличить: вред был целенаправленным или случайным. Доказать факт пассивно-агрессивного поведения сложно. Должны быть неоспоримые доказательства и множественные случаи», — добавила специалист.

Пассивная агрессия в повседневной жизни может проявляться по-разному. Например, можно затягивать сроки сдачи отчета на работе, чтобы работодатель заплатил штраф, не отвечать на звонки своевременно, откладывать письма в долгий ящик. Можно сознательно не исполнять обещания, без предупреждения.

В личных отношениях ярким примером пассивной агрессии может стать демонстративное молчание или сарказм, отсутствие ответа по важному вопросу, или игнорирование проблемы, когда невозможно ее прояснить, хотя близкому важно уладить разногласия.

«Пассивная агрессия — это завуалированное целенаправленное причинение вреда. Ее сложно распознать. Единственный совет, максимально полно прояснять для себя ситуацию, когда вам кажется, что присутствует скрытая агрессия и делать выводы», — заключила Воропаева.