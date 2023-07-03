Психолог рассказала, как вернуться в рабочий ритм после декрета

Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман рассказала «СЭ», как вернуться в рабочий ритм после декретного отпуска. «Первое, что нужно решить при выходе из декрета — стоит ли возвращаться на прежнее рабочее место. Важно, чтобы та сфера, куда вы возвращаетесь, была интересной и актуальной для вас», — подчеркнула эксперт. Если с этим все в порядке, то психолог порекомендовала спланировать заранее свое возвращение, определить обязанности, поставить цели и заручиться поддержкой партнера в уходе за ребенком.

Переход от декретного отпуска к профессиональной деятельности — довольно сложный процесс, он требует времени для адаптации. «Постарайтесь не загружать себя с первого же дня, начните со смягченного графика, если это возможно. Привыкните к новому режиму и обязанностям. Постепенно увеличивайте количество рабочих часов и будьте к себе терпеливы, не требуйте от себя сразу идеальных результатов. Так вы избежите стресса и переутомления», — пояснила Юлия Керецман.

Также психолог порекомендовала прибегнуть к тайм-менеджменту (стратегии оптимизации времени), чтобы уделять время и внимание как семье, так и работе. Не стоит также забывать и о личных потребностях: уход за собой, здоровое питание, спорт, любимые занятия помогут снять эмоциональное и физическое напряжение. «Не забывайте наслаждаться процессом. Будьте горды своими достижениями, ведь это непросто — совмещать профессиональный и личностный рост с регулярным общением со своим малышом и семьей», — резюмировала Юлия Керецман.

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