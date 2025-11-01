Психолог рассказала, как животные влияют на эмоциональное состояние человека

Семейный психолог Юлия Юданова в интервью «Радио 1», рассказала о благотворном влиянии зоотерапии на психическое состояние человека.

По ее словам, общение с животными помогает расслабиться, снять стресс, уменьшить чувство одиночества и повысить самооценку, поскольку животные дарят бескорыстную любовь.

Юданова отметила эффективность животных в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра: примером служат дельфинотерапия, иппотерапия (занятия верховой ездой) и канистерапия — терапия с участием специально обученных собак.

Она также рассказала про исследования американских психологов Аарона Бека и Аарона Кэтчера 1970-х годов, которые показали, что наличие домашних питомцев ускоряло восстановление одиноких пациентов: тактильный контакт улучшал работу нервной системы и снижал стресс, что сопровождалось более быстрым выздоровлением и меньшей смертностью среди этой группы.

Юданова отметила, что урчание кошек способно понижать артериальное давление, нормализовать сердечный ритм и влиять на тонус сосудов. Она привела в пример работы биолога Ксении Рясковой, защитившей диссертацию по теме влияния аудиовизуального воздействия фелинотерапии: показанные пациентам видеозаписи с урчанием кошек сопровождались улучшением самочувствия и снижением давления.

Психолог подчеркнула, что популярная сейчас практика йоги с животными помогает глубже расслабиться, наполниться положительными эмоциями и создает атмосферу доверия и спокойствия.