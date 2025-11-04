Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог рассказала, о чем говорит постоянное желание грызть ногти
Хобби и развлечения

4 ноября, 15:30

2 мин.

Психолог рассказала, о чем говорит постоянное желание грызть ногти

Мария Задорожная
Автор
Девушка смотрит на ногти
Фото Freepik

Онихофагия — кусание ногтей — патологическое привычное действие. Оно может быть связано с проблемами психического здоровья. Эксклюзивно для «СЭ» клинический психолог Юлия Королева рассказала, о чем говорит постоянное желание грызть ногти.

По ее словам, возникновение привычных патологических действий (ППД) специфично для детей и подростков, но может сохраняться и во взрослом возрасте. Проявляется в нарушении поведения — не только в обгрызании ногтей на руках и ногах, но и в привычке грызть карандаши, ручки, кусать язык, слизистую щек, скрипеть зубами, ломать ногти, ковырять, перебирать пальцы рук.

Возникновение ППД вызвано двумя основными группами причин:

  • Органические проблемы головного мозга: перенесенные болезни, родовые травмы или другие воздействия на нервную систему ребенка.
  • Проблемы воспитания и окружающей обстановки: очень строгие родители, применяющие наказания, жесткий контроль и повышенные требования, а также недостаточное внимание матери к ребенку, отсутствие должной заботы и участия, когда ребенок чувствует себя брошенным и нелюбимым.

«Вредная привычка — это устойчивое поведение, характеризуется регулярным выполнением действий, потенциально опасных для психического или физического здоровья человека. Например, это курение, употребление алкоголя, пристрастие к вредной еде (фастфуд, мучное, сладости), пренебрежение гигиеной и другие действия, способные нанести вред организму», — отметила эксперт.

Патологические привычные действия выполняются автоматически, бессознательно, независимо от волевого усилия человека, связаны с функциональными изменениями центральной нервной системы. Они могут наблюдаться и у здоровых людей, и у людей с неврологическими заболеваниями, способны вызывать раздражение, так как человек не может избавиться самостоятельно от совершаемых действий.

«Грызть ногти — это патологическое привычное действие, само по себе не является полноценным заболеванием психики, но может выступать одним из симптомов психических расстройств или сочетаться с ними. Чаще всего ППД рассматриваются как пограничные состояния, промежуточные между обычными привычками и настоящими психическими заболеваниями», — подытожила психолог.

Привычка грызть ногти.Мастер маникюра объяснила, почему нельзя грызть ногти

1
ВКонтакте Дзен Max
Психология
Новости холдинга
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Читайте далее
Репетитор объяснил, как правильно помогать ребенку с домашней работой

  • andy1962

    судя по всему, очень многие иносранцы страдают этой привычкой. Постоянно вижу во время трансляций на трибунах и скамейке запасных людей, сладострастно грызущих ногти. У них вообще воспитание на очень низком уровне.

    04.11.2025