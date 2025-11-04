Психолог рассказала, о чем говорит постоянное желание грызть ногти

Онихофагия — кусание ногтей — патологическое привычное действие. Оно может быть связано с проблемами психического здоровья. Эксклюзивно для «СЭ» клинический психолог Юлия Королева рассказала, о чем говорит постоянное желание грызть ногти.

По ее словам, возникновение привычных патологических действий (ППД) специфично для детей и подростков, но может сохраняться и во взрослом возрасте. Проявляется в нарушении поведения — не только в обгрызании ногтей на руках и ногах, но и в привычке грызть карандаши, ручки, кусать язык, слизистую щек, скрипеть зубами, ломать ногти, ковырять, перебирать пальцы рук.

Возникновение ППД вызвано двумя основными группами причин:

Органические проблемы головного мозга: перенесенные болезни, родовые травмы или другие воздействия на нервную систему ребенка.

Проблемы воспитания и окружающей обстановки: очень строгие родители, применяющие наказания, жесткий контроль и повышенные требования, а также недостаточное внимание матери к ребенку, отсутствие должной заботы и участия, когда ребенок чувствует себя брошенным и нелюбимым.

«Вредная привычка — это устойчивое поведение, характеризуется регулярным выполнением действий, потенциально опасных для психического или физического здоровья человека. Например, это курение, употребление алкоголя, пристрастие к вредной еде (фастфуд, мучное, сладости), пренебрежение гигиеной и другие действия, способные нанести вред организму», — отметила эксперт.

Патологические привычные действия выполняются автоматически, бессознательно, независимо от волевого усилия человека, связаны с функциональными изменениями центральной нервной системы. Они могут наблюдаться и у здоровых людей, и у людей с неврологическими заболеваниями, способны вызывать раздражение, так как человек не может избавиться самостоятельно от совершаемых действий.

«Грызть ногти — это патологическое привычное действие, само по себе не является полноценным заболеванием психики, но может выступать одним из симптомов психических расстройств или сочетаться с ними. Чаще всего ППД рассматриваются как пограничные состояния, промежуточные между обычными привычками и настоящими психическими заболеваниями», — подытожила психолог.