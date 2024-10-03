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Психолог рассказала, о чем нужно говорить с ребенком в период полового созревания
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Психолог рассказала, о чем нужно говорить с ребенком в период полового созревания

Мария Задорожная
Автор
Мама разговаривает с дочкой
Фото Dima Berlin, iStock
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Клинический психолог Милана Погорелова рассказала «СЭ», о чем нужно говорить с ребенком в период перед половым созреванием и во время него.

По ее словам, ребенку необходимо объяснить, какие физиологические и психологические изменения его ждут, как происходит перестройка гормонов и о ее влиянии на настроение.

«Мы привыкли считать, что обсуждать изменения в теле, а конкретнее появление менструации нужно только с девочками, но это не так. Мальчикам также важно рассказать о ночных поллюциях, ломке голоса, появлении резкого запаха пота и что с этим делать», — сказала эксперт.

Специалист отметила, что в период полового созревания очень важно наладить контакт с ребенком. Он должен понимать, что в любой ситуации может обратиться к родителям за помощью.

Также Погорелова добавила, что во время полового созревания у детей возникает интерес к противоположному полу и осознание своей сексуальности. При этом дети уже обладают некоторой информацией по этому поводу, поэтому важно проверить ее достоверность.

«В период полового созревания нужно развеять мифы о сексе, рассказать, как важно заботиться о своем здоровье психическом (уметь говорить «нет», не допускать манипуляций над собой) и физическом (обсудить инфекции, передаваемые половым путем, и риски заражения, что важно проверяться каждые полгода)», — подытожила психолог.

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