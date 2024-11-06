Психолог рассказала, почему появляется тревожность и как с ней бороться

В эксклюзивном разговоре с «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина заявила, что тревожность — это естественная эмоция, сигнализирующая о потенциальной опасности. По ее словам, она помогает человеку быть внимательнее и принимать обдуманные решения. Однако чрезмерная тревожность может стать настоящей проблемой.

Как отметила специалист, причин появления тревожности может быть несколько. Одна из них — генетическая предрасположенность.

«Ни для кого не секрет, что некоторые люди более склонны к тревожности из-за наследственных факторов», — добавила врач.

Привести к тревожности могут и жизненные обстоятельства. Так, стрессовые ситуации на работе, проблемные отношения, нехватка сна способны спровоцировать появление тревоги. Кроме того, некоторые нейротрансмиттеры в человеческом мозге могут оказать влияние на уровень тревожности.

Если тревога становится слишком сильной и мешает повседневным делам, сопровождается паническими атаками, бессонницей или депрессией — это серьезные сигналы, требующие внимания специалиста. В таком случае эксперт рекомендует обратиться к психотерапевту. Профессионал поможет разобраться с причинами и подобрать эффективные методы лечения. Если тревожность не мешает жизни, но эмоционально тяготит, можно использовать техники релаксации, например йогу, медитации, глубокое дыхание. Они отлично снижают уровень стресса.

«Правильное питание, достаточный сон и физическая активность способствуют укреплению психического здоровья. А отказ от кофеина и алкоголя еще больше улучшит качество жизни, ведь эти вещества могут усиливать симптомы тревожности», — подытожила психолог.