Психологи назвали самую распространенную проблему в отношениях

Психолог Юлия Ватутина в беседе с «СЭ» заявила, что пары часто испытывают проблемы в общении. По ее словам, люди думают, что другие мыслят так же, как и они, но на самом деле, это неверное убеждение. В итоге вторая половина начинает проецировать свое восприятие реальности на партнера, делая за него выводы.

«Даже живущие вместе люди могут испытывать проблемы с коммуникацией. Они приводят к недопониманию, накоплению обид и конфликтам. Важно учиться говорить о своих чувствах и потребностях, слушать и понимать других», — отметила эксперт.

Чтобы решить проблему недостатка общения, бизнес-психолог Станислав Самбурский советует научиться слушать партнера и говорить с ним. Для этого можно использовать «Я-высказывания» (Я чувствую, Я думаю, Я хочу). Также нужно избегать обобщений (всегда, никогда, все, никто) и ультиматумов (или... или...).

«Слушать не значит слышать только слова, важно пытаться понять смысл, эмоции и намерения собеседника. Говорить не значит высказывать только свои мысли, говорить нужно так, чтобы не обидеть, не обвинить и не унизить собеседника», — добавил Станислав.



Кроме того, важно выбрать подходящее время и место для общения. Не стоит начинать серьезные разговоры, когда партнер устал, раздражен или чем-то занят. Лучше договориться, когда и где можно конструктивно побеседовать.

«Задавайте правильные вопросы партнеру: «Мне показалось или ты решил/подумал/почувствовал?» Это простой и действенный способ получить обратную связь и разобраться в образе мыслей другого человека. Качественная обратная связь всегда способствует укреплению отношений», — отметил психолог.