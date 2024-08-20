Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психологи назвали самую распространенную проблему в отношениях
Хобби и развлечения

Сегодня, 11:45

2 мин.

Психологи назвали самую распространенную проблему в отношениях

Мария Задорожная
Автор
Пара разговаривает
Фото VioletaStoimenova/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Психолог Юлия Ватутина в беседе с «СЭ» заявила, что пары часто испытывают проблемы в общении. По ее словам, люди думают, что другие мыслят так же, как и они, но на самом деле, это неверное убеждение. В итоге вторая половина начинает проецировать свое восприятие реальности на партнера, делая за него выводы.

«Даже живущие вместе люди могут испытывать проблемы с коммуникацией. Они приводят к недопониманию, накоплению обид и конфликтам. Важно учиться говорить о своих чувствах и потребностях, слушать и понимать других», — отметила эксперт.

Чтобы решить проблему недостатка общения, бизнес-психолог Станислав Самбурский советует научиться слушать партнера и говорить с ним. Для этого можно использовать «Я-высказывания» (Я чувствую, Я думаю, Я хочу). Также нужно избегать обобщений (всегда, никогда, все, никто) и ультиматумов (или... или...).

«Слушать не значит слышать только слова, важно пытаться понять смысл, эмоции и намерения собеседника. Говорить не значит высказывать только свои мысли, говорить нужно так, чтобы не обидеть, не обвинить и не унизить собеседника», — добавил Станислав.


Кроме того, важно выбрать подходящее время и место для общения. Не стоит начинать серьезные разговоры, когда партнер устал, раздражен или чем-то занят. Лучше договориться, когда и где можно конструктивно побеседовать.

«Задавайте правильные вопросы партнеру: «Мне показалось или ты решил/подумал/почувствовал?» Это простой и действенный способ получить обратную связь и разобраться в образе мыслей другого человека. Качественная обратная связь всегда способствует укреплению отношений», — отметил психолог.

Как понять, что отношения токсичные. 10 признаков того, что вы в токсичных отношениях
Психология
1
0
Новости холдинга
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже