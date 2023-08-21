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Сегодня, 14:35

Психологи рассказали, как подготовить ребенка к школе

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
Школьница.
Фото Freepik/freepik
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20 августа клинический психолог, кандидат наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в интервью RT рассказал, что, если родитель начинает паниковать при подготовке к школе, это передается и ребенку. «Если думать, что ребенок какой-то неправильный, раз не может, как другие ученики, сидеть столько же времени или непринужденно общаться, или у него нет взаимопонимания с учителем, то такие мысли невротизируют и самого родителя, и ребенка. Поэтому, когда мы видим, что ребенок не адаптирован, важно понять, что это нормально!» — заявил эксперт.

Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман в беседе с СЭ рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в школе. «Проще всего адаптация проходит у тех детей, которые посещали детский сад. Именно там ребенок впервые учится общаться с другими малышами, уважать правила и взаимодействовать с окружающими», — пояснила специалист.

Юлия Керецман советует принять тот факт, что каждый ребенок индивидуален и может реагировать на новые ситуации по-разному. «Психологическая поддержка со стороны взрослых имеет большое значение. Постарайтесь создать доверительные отношения с ребенком. Научите его адекватным способам решения конфликтов, вежливому общению, умению слушать и выражать свои мысли. Развить силу воли и научиться работать в команде помогут спортивные секции, однако нужно помнить о балансе и не перегружать ребенка», — заключила эксперт.

Ранее, 6 мая, мы рассказывали о советах, которые важно успеть дать ребенку, пока он не вырос.

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Дети
Психология
Советы и рекомендации
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