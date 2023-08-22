Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 14:10

Психологи рассказали, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
Мама с ребенком перед школой.
Фото Freepik/prostooleh
Telegram Дзен

20 августа клинический психолог, кандидат наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в интервью RT рассказал, что, прежде чем решить отдавать ребенка в школу, нужно посмотреть на его поведение в садике. «Если ваш сын или ваша дочь общительные и успевают выполнять все задания в рамках подготовительных уроков, если вы спрашиваете: «Хочешь в первый класс?» и ответ положительный, то какая разница: в шесть, семь или восемь лет?» — заявил эксперт.

Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман в беседе с СЭ рассказала, что возраст поступления ребенка в школу зависит от множества факторов, включая его психофизическое развитие, готовность к обучению и социальную зрелость. «Средний возраст — 6-7 лет, он считается наиболее подходящим, однако не стоит забывать о потребностях и способностях конкретного ребенка. Поступление в первый класс — важнейшее событие, которое требует особой подготовки. Этот этап сопряжен не только с усвоением новых знаний и навыков, но и с формированием личности, социальной адаптацией и развитием эмоционального интеллекта», — заключила специалист.

Ранее, 6 марта, мы рассказывали, как говорить с ребенком о проблемах в школе.

Теперь у нас есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Дети
Психология
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, на каких собак бывает аллергия