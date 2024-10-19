Психотерапевт рассказала, можно ли выявить депрессию с помощью анализов

Врач-психиатр, психотерапевт Юлия Абрамова считает, что пакеты анализов для выявления депрессии покупать не нужно, так как они не помогут выявить депрессию. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.Ru».

«Депрессивное состояние действительно влияет на уровень некоторых гормонов. Например, кортизола, дофамина, серотонина и других. Однако результаты анализов, определяющих гормоны, могут оставаться в пределах нормы даже при наличии депрессивного состояния. Поэтому для диагностики депрессии целесообразно не сдавать анализы, а обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту», — отметила эксперт.

По словам доктора, в ходе клинического осмотра и в зависимости от симптомов пациента, только врач может диагностировать различные виды депрессий. Например, депрессивное состояние с классической клинической картиной проявляется снижением настроения и активности, замедлением движений и мышления, уменьшением удовольствия от жизни.

«Также в ходе работы с пациентом врач может диагностировать «маскированную» депрессию, когда депрессивное состояние носит «маску» соматического (физического) заболевания. В обоих случаях результаты анализов могут оставаться в пределах нормы и установить правильный диагноз и назначить эффективное лечение может только врач», — добавила специалист.

Однако перед консультацией со специалистом Абрамова рекомендует попробовать самостоятельно распознать депрессивное состояние.

«Для этого можно пройти тест на депрессию (например, тест на депрессию Бека) и по результатам теста при необходимости обратиться к врачу», — заключила психиатр.