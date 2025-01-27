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Психотерапевт развеял популярный миф о любви
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Психотерапевт развеял популярный миф о любви

Мария Задорожная
Автор
Влюбленная пара
Фото dikushin, iStock
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Психотерапевт, сексолог Тодд Барац в беседе с Men's Health заявил, что любовь с первого взгляда — это смесь влечения и проекции собственных иллюзий. По его словам, глубокие чувства не могут вспыхнуть в одночасье. Романтические порывы к незнакомцам — это сочетание физического влечения и психологического феномена, называемого «проекция».

«С физическим влечением все более или менее понятно: мы видим человека, он нам нравится, мы возбуждаемся, и нас к нему тянет. Влечение не всегда имеет сексуальный окрас, оно может быть эмоциональным или интеллектуальным», — объяснил эксперт.

Более сложной составляющей мифа о любви с первого взгляда сексолог считает психологическую.

«В психологии о «проекции» говорят, когда мы неосознанно переносим собственные желания, фантазии и ожидания на другого человека. Это как взять чистый холст, изобразить на нем все свои надежды и мечты, а потом решить, что они стали реальными», — отметил Барац.

Психотерапевт добавил, что любовь с первого взгляда всегда быстро проходит, потому что моментально исчезает влечение, а идеальный образ партнера рушится.

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