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Путешественник рассказал, зачем ехать в Саудовскую Аравию
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Путешественник рассказал, зачем ехать в Саудовскую Аравию

Мария Задорожная
Автор
Саудовская Аравия
Фото Hamids Lens/istockphoto.com
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Опытный путешественник Сердар Каррыев советует посетить Саудовскую Аравию. По его словам, страна стремительно развивается, но при этом сохраняет свои традиции. Туристам будет интересно понаблюдать за саудитами, их ценностями, обычаями и одеяниями. Также можно походить по базару, насладиться ароматом пряных специй и попробовать местную кухню.

«Любопытно смотреть на нововведения, которые происходят в стране прямо сейчас. Совсем недавно в Саудовской Аравии официально разрешили открывать кинотеатры. Да, раньше они были запрещены в стране», — отметил эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, природа страны отличается не только колоритными пустынями. Например, в регионе Аль-Ахса есть пальмовые рощи и артезианские источники.

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