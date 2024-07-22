Путешественник рассказал, зачем ехать в Саудовскую Аравию

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Опытный путешественник Сердар Каррыев советует посетить Саудовскую Аравию. По его словам, страна стремительно развивается, но при этом сохраняет свои традиции. Туристам будет интересно понаблюдать за саудитами, их ценностями, обычаями и одеяниями. Также можно походить по базару, насладиться ароматом пряных специй и попробовать местную кухню.
«Любопытно смотреть на нововведения, которые происходят в стране прямо сейчас. Совсем недавно в Саудовской Аравии официально разрешили открывать кинотеатры. Да, раньше они были запрещены в стране», — отметил эксперт в беседе с «СЭ».
Кроме того, природа страны отличается не только колоритными пустынями. Например, в регионе Аль-Ахса есть пальмовые рощи и артезианские источники.