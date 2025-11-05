Репетитор объяснил, как правильно помогать ребенку с домашней работой

Школьные задания зачастую вызывают стресс не только у детей, но и у их родителей. Меньше всего после тяжелого рабочего дня хочется еще и помогать ребенку с уроками. Однако правильный подход позволит существенно упростить этот процесс. Эксклюзивно для «СЭ» математик-преподаватель и специалист по подготовке к экзаменам для абитуриентов и студентов Артем Егорушкин поделился, как грамотно участвовать в выполнении домашней работы своего ребенка.

По словам эксперта, первое, что нужно сделать — набраться терпения.

«Ребенок с родителями чувствует себя комфортно и безопасно, а потому очень часто может бездельничать и подходить к процессу несерьезно», — отметил Егорушкин.

Важно помнить, что школьник учится именно потому, что еще не знает предмет, а значит его непонимание не должно вызывать у вас негативные эмоции или реакции. Лучше сделать пару глубоких вдохов и мысленно успокоиться, чтобы помощь действительно воспринималась как поддержка, а не давление.

Прежде чем приступить к выполнению, стоит понять, какая сложность у домашнего задания и здраво оценить свои возможности.

«Если это математика уровня начальной школы, то проблем не будет, но как только школьник становится старше — могут возникнуть трудности при самостоятельном понимании материала», — предупредил преподаватель.

В таких ситуациях проще честно признаться, что вы сами не помните информацию, чем пытаться что-то объяснить. Подобное обучение непременно приведет к разногласиям и конфликтам.

«Если совсем не разбираетесь в предмете — попробуйте поискать в интернете интересный образовательный материал по теме, где информация будет преподнесена в развлекательной форме», — сказал Артем.

Грамотный подход к объяснению новой темы:

Рассказать коротко алгоритм решения. Одну задачу решить вместе с ребенком. Следует показать пример и спросить, что стоит сделать дальше, опираясь на то, что вы объясняли ранее. Если ребенок сказал неверно — не стоит злиться. Просто еще раз поделитесь с ним алгоритмом и укажите, где ваш подопечный был неправ. Следующую задачу ребенок должен решить сам. Обратите внимание, что пример из домашней работы должен быть того же типа, что и упражнение, которое вы делали вместе. Задачи со звездочкой или особо сложные примеры также следует решить вместе с ребенком. Новый алгоритм выполнения может «застопорить» ученика, а потому к таким упражнениям стоит подходить с особой внимательностью.

«Если у вашего ребенка проблемы с домашним заданием, не стоит думать, что это катастрофа. Не все науки одинаково понятны всем людям, да и проблемы с усвоением академических знаний совсем не делают ребенка глупым. Образование, бесспорно, очень важная и животрепещущая тема в современном мире, однако не стоит воспринимать его так близко к сердцу. Все это решаемо, особенно с вашим участием», — подытожил преподаватель.