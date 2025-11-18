Видео
Родители все чаще обращаются к ИИ по вопросу воспитания детей
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:05

2 мин.

Родители все чаще обращаются к ИИ по вопросу воспитания детей

Мария Задорожная
Автор
Мать и сын сидят в телефонах
Фото Freepik

Все больше родителей обращаются к чат-боту ChatGPT от OpenAI за подсказками по воспитанию.

По данным USA Today, мамы и папы задают ИИ вопросы о коррекции поведения детей или ищут советы по здоровью, когда ребенок заболевает. Это перекликается с исследованием 2024 года, согласно которому многие родители доверяют ChatGPT даже больше, чем живым медицинским специалистам, и считают ответы бота надежнее. Параллельно растет использование нейросети в развлекательных целях: ChatGPT просят читать сказки на ночь или подолгу общаться с детьми в разговорном формате.

Такое смещение родительских обязанностей на ИИ вызывает беспокойство. Один из заметных минусов ChatGPT — склонность к льстивому и убеждающему тону, что может усиливать ошибочные убеждения и способствовать искажению восприятия реальности — явлению, которому приписывают тяжелые последствия, включая трагические случаи среди подростков.

Возраст аудитории, получающей советы от ChatGPT, стремительно снижается. В 2023 году примерно треть родителей школьников уже пользовались этим инструментом, и сейчас эта доля, вероятно, еще выше.

Педиатр в беседе с USA Today отметил, что если родители все же решают прибегать к помощи ChatGPT, им важно тщательно проверять выводы бота и подходить к ним критически из-за риска льстивых формулировок и вымышленных ответов.

«Это всего лишь инструмент — впечатляющий и все более распространенный. Но не подменяйте им собственное критическое мышление. Нам, родителям, полезнее анализировать информацию и советоваться с профессионалами, а не перекладывать все на компьютер», — подчеркнул главный врач Майкл Глейзер из центра Bluebird Kids Health (округ Бровард, Флорида).

В решении медицинских вопросов Глейзер рекомендует рассматривать ChatGPT как стартовую точку, а окончательные решения принимать после консультации с квалифицированным врачом.

Также эксперты предостерегают от ввода в чат-бот конфиденциальных данных о ребенке и его здоровье: передача персональной информации технологическим компаниям несет риски, а утечки и взломы могут привести к тяжелым последствиям.

