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Роскачество озвучило главные предпочтения российских туристов за последний год
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:30

1 мин.

Роскачество озвучило главные предпочтения российских туристов за последний год

Мария Маковей
Автор
Девушка делает фото Красной площади
Фото frantic00/istockphoto.com
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Согласно результатам опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества за последний год большинство россиян путешествовали внутри страны.

Эксперты провели опрос и выяснили, что 88% граждан путешествовали по России, 52% опрошенных покидали пределы своего федерального округа, а 36% россиян не покидали его пределы.

Самым популярным направлением оказался Краснодарский край, его за последний год посетили 23% соотечественников. 15% респондентов отправились в города Поволжья — Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и Астрахань. А Москва и Санкт-Петербург оказались на третьем месте по популярности. Их для путешествий выбрали 11% и 10% туристов соответственно. Результатами исследования поделился портал «Лента.ру».

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