Роспотребнадзор: где можно купаться и загорать в Москве в 2024 году

Сегодня, 19:00
Роспотребнадзор назвал семь зон для купани в Москве, которые пригодны для отдыха горожан, сообщается на официальном сайте столичного управления ведомства.
При обследовании зон эксперты учитывали наличие медицинского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов и душевых кабинок, контейнерных площадок, а также оценивали санитарное состояние точек общественного питания и наличие дезинфицирующих средств для обработки туалетов, раздевалок и лежаков. Кроме того, внимание обращалось и на наличие у администрации пляжей договоров на проведение акарицидных и ларвицидных обработок.
«При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоема, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о запрете купания, устанавливаются аншлаги о запрете купания», — говорится на сайте ведомства.
Для купания работники Роспотребнадзора одобрили семь зон:
Черное озеро (Зеленоград);
Большой городской пруд (Зеленоград);
Головинские пруды (САО);
пляж Динамо (САО);
Озеро Белое (ВАО);
Мещерское (ЗАО);
Тропарево (Юго-запад).
Кроме того, на реконструкции находятся еще четыре зоны для отдыха: Путяевский пруд № 1, «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3», Школьное озеро.
Также в течение лета гостям столицы и ее жителям будут доступны 39 зон отдыха без организованных площадок для купания. Они имеют пляжный участок, где можно отдохнуть без погружения в воду. Купание в этих зонах запрещено, отметил Роспотребнадзор, потому что вода не соответствует основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
В этот список вошли:
Голицынский пруд, Екатерининский пруд, Калитниковский пруд, Красногвардейские пруды, Новодевичьи пруды, Новоспасский пруд, Патриарший пруд, Пушкинская набережная реки Москвы (ЦАО);
Ангарские пруды, Парк Дружба (САО); Прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь»;
Джамгаровский пруд, Дворцовый (Останкинский) пруд, Долгие (Виноградовские) № 1, 2, Лазоревые пруды N 1, 2, Лианозовский пруд, Пруды N 3-6 на территории ВДНХ, Садовый пруд (СВАО);
Парк Северное Тушино, Химки-2 (СЗАО);
Круглый пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Лебедянский пруд, Терлецкая дубрава, Серебряно-Виноградный пруд, Пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Черкизовский пруд (ВАО);
Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово», Шибаевский пруд, Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды и Люблинские (Верхний, Нижний) пруды (ЮВАО);
Борисовские пруды (ЮАО);
Андреевская набережная реки Москвы (ЮЗАО);
Мазиловский пруд (ЗАО);
Декоративный пруд в 15 мкрн. (Михайловский), Дунькин пруд в 12 мкрн., Заводской пруд (Зеленый бор), Нижнекаменский пруд (Зеленоград);
Зона отдыха «Заречье» на реке Десна (ТиНАО).