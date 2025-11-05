Россия и Япония обсуждают возобновление прямых рейсов

Японские и российские авиакомпании обсуждают возможность возобновления прямых рейсов между странами. Этим с изданием «Известия» поделился замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам Руденко, успех переговоров зависит от правительства Японии. «Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют, пожалуйста, мы не против», — заключил дипломат.

До марта 2022 года авиасообщение между странами действовало почти 55 лет. И, несмотря на приостановление прямых рейсов, интерес путешественников к Стране восходящего солнца не угасает. Согласно данным Туристического управления Японии, за первые девять месяцев 2025 года страну посетили около 130 тысяч граждан России. Это на 31 процент больше, чем в минувшем году.

Наряду с ростом турпотока наблюдается постепенное снижение стоимости авиабилетов. В 2023-м диапазон цен составлял 45-80 тысяч рублей, в 2024-м ценовая вилка закрепилась в районе 50-60 тысяч рублей, а в 2025-м во время акций билеты с пересадкой стали доступны всего за 35-45 тысяч рублей.

В ответ на заметно возросший спрос Япония приняла решение открыть по одному визовому центру в Москве и Санкт-Петербурге. Так у россиян появится больше возможностей для подачи документов, что станет позитивным шагом для путешественников.