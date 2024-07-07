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Россиянам напомнили основные правила первой помощи утопающему
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:30

1 мин.

Россиянам напомнили основные правила первой помощи утопающему

Мария Маковей
Автор
Спасательная вышка
Фото FrankvandenBergh/istockphoto.com
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Если вы заметили, что человек тонет, сразу громко зовите на помощь. Например, несколько раз четко крикните: «Помогите, человек тонет!», передает «СЭ».

Затем попросите окружающих вызвать спасателей и службу «скорой помощи» либо наберите экстренный номер сами. После бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце (они должны быть на оборудованных пляжах).

Если вы уверены в своих силах и решили лично спасти тонущего, для начала снимите одежду и обувь. Вплавь доберитесь до человека и задайте ему несколько простых вопросов. Если он адекватно реагирует и отвечает на них, смело подставляйте плечо и плывите к берегу.

Однако если тонущий находится в неадекватном состоянии, хватается за вас и тянет вниз, сопротивляйтесь. Когда не хватает сил, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, погружая за собой тонущего. Он испугается и отпустит вас.

«Если вы увидели, что утопающий находится без сознания, возьмите его за волосы и дотяните до берега, следите, чтобы он не погружался в воду с головой», — пишет издание.

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