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Россиянам напомнили правила поведения на природе
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:15

1 мин.

Россиянам напомнили правила поведения на природе

Мария Маковей
Автор
Семья устроила пикник
Фото skynesher/istockphoto.com
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Прежде чем отправиться на пикник, важно ознакомиться с правилами поведения на природе. Например, устраивать пикники нельзя в коммерческих и заповедных зонах. А вот в городских парках и скверах разрешается отдыхать на всей территории.

Что касается костров и мангалов, ими можно пользоваться только в определенных пикниковых зонах. Как сообщает «СЭ», за разжигание костра в неположенном месте грозит штраф до 15 000 рублей.

Также предусмотрено наказание за оставление мусора в неположенном месте. Нарушителям грозит штраф до 2000 рублей. Поэтому следует взять мусорные пакеты и после пикника вывезти все отходы.

Кроме того, важно помнить о запрете на распитие алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах. За подобные действия можно получить штраф от 500 до 1500 рублей.

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