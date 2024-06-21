Россиянам назвали самое выгодное время для отпуска в 2024 году

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Лентой.ру» назвал наиболее удачное время для отдыха в отпускной сезон. По его словам, именно в это период можно сэкономить на поездке. Так самым выгодным временем для отдыха в 2024 году будет начало лета или начало осени.

«Традиционно у нас два самых дорогих месяца — это июль и август. Если можно успеть в июне, пусть россияне едут в июне. На самом деле, всегда цены падают в сентябре-октябре. Исчезают толпы, исчезают дети с пляжа, потому что школа с 1 сентября начинается. Мой совет: если есть возможность поехать в июне, то стоит ехать сейчас. Нет возможности — уже поехать в сентябре-октябре. Причем неважно, идет речь о пляжном или об экскурсионном отдыхе», — объяснил эксперт.

Кроме того, специалист добавил, что в июль и август все туроператоры, гиды, авиа- и железнодорожные перевозчики увеличивают цены на услуги. Потому что именно в этот период россияне чаще всего отдыхают. Как отметил Алексан, в эти месяцы сэкономить на отдыхе будет сложно.