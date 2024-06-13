Россиянам откроют прямые рейсы еще в четыре страны

Министерство транспорта Российской Федерации готовится запустить прямые рейсы еще в четыре страны. По словам заместителя главы ведомства Владимира Потешкина прямое сообщение будет организовано в Танзанию, Кувейт, Саудовскую Аравию и Индонезию. В Минтрансе подчеркнули, что прямые рейсы между Россией и перечисленными странами планируется запустить к концу 2024 года.

«На сегодняшний день мы можем свободно говорить о том, что у нас достаточно плотно налажены отношения с дружественными государствами. Мы взаимодействуем на всех уровнях, на уровне министерства транспорта, на уровне туристических отраслей», — приводит слова эксперта «Интерфакс».

Отметим, что с начала года в список стран, с которыми будет налажено прямое авиасообщение, уже попали Вьетнам, Бахрейн, Иордания и Тунис.