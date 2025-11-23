Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Россиянам предложили альтернативу турецким курортам
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:50

2 мин.

Россиянам предложили альтернативу турецким курортам

Мария Задорожная
Автор
Девушка на отдыхе
Фото DaniloAndjus, iStock

Российские туристы в этом сезоне все чаще выбирают направления в Юго-Восточной и Восточной Азии, заметно отодвинув привычные турецкие и отечественные курорты. Об этом «Газете.Ru» рассказал маркетинговый директор турагентства Олег Козырев.

По его словам, спрос на восточные направления в прошедший год вырос примерно в три раза. На это повлияли расширение сети авиарейсов и отмена визовых требований для поездок в Китай. За год бронирования поездок во Вьетнам увеличились в 3,2 раза, и страна вошла в число лидеров по популярности на зимние каникулы.

Олег Козырев добавил, что российские и турецкие курорты больше не попадают в пятерку самых востребованных зимних направлений.

Резкий рост интереса к Вьетнаму эксперт связывает с расширением прямых перелетов. Ранее самолеты летали только в Хошимин, который находится далеко от основных пляжных зон, и туристам приходилось добираться до отелей автобусами, что снижало привлекательность страны. С начала года прямые рейсы в Нячанг появились из нескольких российских городов, что и повысило спрос. Среди популярных вьетнамских курортов он называет Нячанг, Фантхьет, Фукуок, Камрань и Дананг.

До сентября 2025 года наибольшей популярностью в Китае пользовался остров Хайнань из-за упрощенного визового режима. После отмены виз для поездок на материковую часть туристы активнее стали бронировать туры в Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. По данным маркетингового директора, средняя стоимость поездки во Вьетнам сейчас составляет около 271 тысячи рублей, а в Китай — примерно 194 тысячи рублей.

Чудеса Поднебесной: что стоит посмотреть в&nbsp;Китае каждому туристу.Чудеса Поднебесной: эти достопримечательности Китая стоит увидеть каждому туристу
1
ВКонтакте Дзен Max
Путешествия
Новости холдинга
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине

  • Gordon

    Ни один уважающий себя русский человек никогда не поедет отдыхать во вражескую Турцию, чтобы тратить там свои деньги .

    23.11.2025