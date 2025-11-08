Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту
Хобби и развлечения

8 ноября, 16:15

1 мин.

Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту

Мария Задорожная
Автор
Девушка выдает карту для заселения в отель
Фото Freepik

Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту, а с 1 января — и по водительскому удостоверению. Об этом говорится в новом постановлении Правительства России.

«Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет. При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение. Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан», — говорится в документе.

Изменения внесут в ряд нормативных актов, регулирующих постановку граждан на регистрационный учет. В документе отмечается, что нововведение упростит процедуру заселения в гостиницы. Также предусмотрен четкий регламент действий для отелей на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

Как выбрать хороший отель.Как выбрать идеальный отель для отдыха: на что обратить внимание
1
ВКонтакте Дзен Max
Путешествия
Новости холдинга
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Читайте далее
Психолог рассказала, как пережить неудачу на работе

  • Jubmoj

    А раньше что, нельзя было?

    09.11.2025