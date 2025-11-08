Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту

Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту, а с 1 января — и по водительскому удостоверению. Об этом говорится в новом постановлении Правительства России.

«Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет. При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение. Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан», — говорится в документе.

Изменения внесут в ряд нормативных актов, регулирующих постановку граждан на регистрационный учет. В документе отмечается, что нововведение упростит процедуру заселения в гостиницы. Также предусмотрен четкий регламент действий для отелей на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.