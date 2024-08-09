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Россияне назвали любимое время суток для планирования отдыха
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:35

1 мин.

Россияне назвали любимое время суток для планирования отдыха

Мария Задорожная
Автор
Девушка покупает авиабилеты
Фото lechatnoir/istockphoto.com
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Россияне чаще всего планируют путешествия во время обеденного перерыва, пишет «Лента.ру», ссылаясь на исследование «Яндекс Поиска». Так, в будни наиболее активно туристы ищут предложения с 13.00 до 16.00.

Помимо направлений россияне пишут в поисковике: «Как поздравить прикольно коллегу, выдающую путевки на море», «Как спросить у начальника, согласован ли билет на поезд», «Как из разных стран улететь в отпуск в один отель и один номер», «Где достать билеты на поезд для начальства, что ты якобы куда-то едешь, чтобы пораньше выйти в отпуск».

Также российские туристы часто интересуются своими возможностями при покупке туров, особенно кэшбэком за путешествия по России. В самых популярных запросах встречаются формулировки: «Можно ли купить тур в рассрочку», «Как вернуть агентству оплаченную путевку», «Как забронировать тур без загранпаспорта».

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