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Россияне назвали самый любимый месяц для отпуска
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:15

1 мин.

Россияне назвали самый любимый месяц для отпуска

Мария Задорожная
Автор
Девушка готовится к отпуску
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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35% россиян предпочитают брать отпуск в августе, 23% — отдыхают в июле, а 10% уезжают в отпуск в июне, сообщает «Газета.ru».


Сообщается, что 18% респондентов не берут отпуск летом, а 5% отдыхают целое лето. При этом большинство тех, кто уже был в отпуске этим летом, провел его внутри страны: 22% путешествовали по России, 17% уезжали на дачу или в деревню, 13% были дома, 10% решали бытовые дела, а 5% культурно просвещались в родном городе. Остальные 12% опрошенных провели летний отпуск за границей.


Кроме того, 60% россиян предпочитают проводить отпуск с семьей и родственниками, 16% выбирают отдых в одиночестве, 14% — с друзьями, а 10% — со своим партнером.

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