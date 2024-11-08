Россияне рассказали, что делают с подарками бывших после расставания

Каждая четвертая россиянка после расставания с бывшим решает продать подарки, в то время как мужчины чаще оставляют их себе на память. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на мнения экспертов известного ювелирного бренда.

По словам специалистов, большинство россиян отказываются от вещей бывшего партнера различными способами. Наиболее распространенные варианты — вернуть или продать подарки. При этом среди тех, кто желает заработать, женщин больше, чем мужчин. Интересен и тот факт, что женщины чаще отдают ненужные вещи нуждающимся, а мужчины предпочитают выбрасывать их.

Также эксперты отметили особое отношение россиян к обручальным кольцам. Каждый пятый гражданин выбрал обмен кольца на другое украшение, 16% переделали его в новое изделие, 14% вернули их бывшему супругу, 12% просто выбросили, а 10% продолжают носить кольцо даже после развода. При этом треть респондентов выразила желание иметь «кольцо для развода» с мотивирующей надписью.

Согласно исследованию, всего 3% россиян возвращают все подарки, полученные за время отношений. Более половины мужчин возвращают некоторые подарки, в то время как среди женщин желающих поступить так же меньше — только четверть. Остальные выбрасывают подарки, причем женщины чаще возвращают бывшим украшения, совместные фотографии, гаджеты и даже автомобили. Мужчины же, помимо упомянутых вещей, иногда отдают экс-партнершам квартиры и украшения.

Аналитики добавили, что женщины чаще выбрасывают посуду и различные аксессуары, в то время как мужчины обычно расстаются с одеждой и обувью, а также с любыми предметами, напоминающими о бывших.

Кроме того, 23% опрошенных считают нормальным просить вернуть подарки после разрыва, в то время как остальные полагают, что это унизительно и недопустимо.