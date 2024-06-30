Россияне рассказали, как и с кем предпочитают проводить летний отпуск

Половина россиян выбирает спокойный и оздоровительный отдых летом. Это могут быть пляж, санаторий, дом отдыха или ретрит, сообщают «Известия».

На втором месте у российских туристов — познавательный отпуск с посещением музеев, экскурсиями по городам и гастрономическим местам (23%). Бронзу получил активный и экстремальный отдых, например походы или серфинг (20%).

Кроме того, 43% респондентов предпочитают проводить летний отпуск в кругу родственников, 13% — с друзьями, столько же — со второй половиной. 11% опрошенных выбирают отдых в одиночку либо с семьями своих друзей. Остальные проводят время в путешествиях с новыми людьми и ездят в отпуск со своими домашними животными.