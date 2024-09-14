Россияне рассказали, как на них влияет теплая погода осенью

Россияне заявили, что теплая осень положительно сказывается на их работоспособности. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование аналитического центра.

Так повышение работоспособности в теплую осень отметили 70,8% респондентов. Еще 30,9% признались, что именно теплая погода помогает им справиться с традиционной осенней хандрой и упадком сил. 17,4% сообщили, что им проще пережить зиму, если они не устанут от осени.

27,6% участников опроса поддерживают активность, меньше устают и лучше спят благодаря хорошей погоде. Это улучшает настроение и дает больше сил. 24,8% респондентов отметили, что теплая осень позволяет уйти в отпуск позже, а 19% сказали, что реже болеют, поэтому не выпадают из рабочего процесса. Только 9,5% опрошенных пожаловались, что такая погода плохо сказывается на работе.