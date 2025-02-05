Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Россияне смогут летать на популярный курорт Азии без пересадок
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:10

1 мин.

Россияне смогут летать на популярный курорт Азии без пересадок

Мария Задорожная
Автор
Город Нячанг, Вьетнам
Фото ErmakovaElena, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В конце марта планируется запуск прямых рейсов во вьетнамский город Нячанг. Об этом заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы планируем открыть новое направление во Вьетнам, в город Нячанг. И также мы собираемся расширить нашу региональную программу полетов на остров Хайнань из трех городов России», — сказал управленец.

По словам главы авиакомпании, планируется расширить программу полетов на китайский остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

Сейчас компания выполняет рейсы только в один вьетнамский город — Хошимин. Самолеты летают в данном направлении три раза в неделю.

Спрос на&nbsp;поездки в&nbsp;Таиланд резко вырос. Спрос на поездки в Таиланд резко вырос перед премьерой 3-го сезона «Белого лотоса»
Путешествия
Новости холдинга
Politico написала, что ЕС «сыт по горло» внешней политикой фон дер Ляйен
Турнир UFC 313 с боем Анкалаев — Перейра пройдет в ночь на 9 марта
Трамп предложил захватить сектор Газа и выселить палестинцев. Что пишут СМИ
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение наркотиков:
В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже