Россияне стали чаще путешествовать в старинные города страны

Россияне, которые путешествовали самостоятельно без помощи туристических агентств, в 2024 году бронировали номера и билеты через онлайн-сервисы на 40% чаще, чем в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на исследование Ассоциации туристических агрегаторов.

Сообщается, что самостоятельные российские путешественники чаще интересовались поездками в старинные русские города. Например, в 1,5-2 раза увеличился спрос на поездки в Ростов Великий, Коломну, Рыбинск и Кострому. Также стали популярны Суздаль и Шуя.

Кроме того, отмечается, что в 3,5 раза больше бронировались квартиры посуточно на Дальнем Востоке, Приморском, Хабаровской крае и Амурской области. А из числа внутренних российских направлений заметнее всего вырос интерес к Алтаю, Северному Кавказу и Крыму.