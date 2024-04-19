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Россияне стали отказываться работать с токсичными руководителями
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:25

1 мин.

Россияне стали отказываться работать с токсичными руководителями

Мария Маковей
Автор
Начальник недоволен сотрудниками
Фото DjelicS/istockphoto.com
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«Токсичность» руководства вошла в топ-3 причин, из-за которых россияне стали увольняться. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос, проведенный кадровыми агентствами UTEAM и Talantix.

Обычно наиболее важными показателями считались собственное рабочее место, уровень зарплаты и психологический климат в коллективе. Теперь в этот список добавился характер и стиль общения начальника.

«Сегодня ситуация изменилась: при большом количестве предложений на рынке труда и привлекательной зарплате соискатели выбирают то место работы, где будет не только хорошая оплата и бенефиты, но и комфортная среда для работы и общения с коллегами», — отмечает директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Исследователи отмечают, что теперь на российском рынке вырастет конкуренция за сотрудников, которые будут выбирать место трудоустройства по все большему числу критериев.

Кроме того, в топ причин увольнений вошли неподходящий график работы (42%) и отсутствие карьерного роста (32%).

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